Украинца оштрафовали из-за генератора и "продажи" электричества: что решил суд

Суд оштрафовал одесского предпринимателя Дмитрия Осовского за то, что он якобы незаконно продавал электроэнергию от генератора. Сумма штрафа составила 17 тыс. грн. Продажей электричества посчитали услугу по зарядке гаджетов, которую заведение Осовского предоставляло посетителям.

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Такое решение вынес Овидиопольский районный суд Одесской области. Фото судебной квитанции о штрафе опубликовал сам Осовский.

Ранее Осовский в своем помещении обустроил хаб для подзарядки гаджетов и дистанционной работы. Доступ к электроэнергии и интернету предоставлялся за 50 грн. По словам бизнесмена, это была символическая и добровольная плата – на горючее для генератора.

Суд обвинил предпринимателя по статье 164 административного кодекса – "ведение предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или в то время, когда лицензия закончилась". Изначательно решение о штрафе вынес судья Овидиопольского районного суда Павел Кириченко, а судья Одесского апелляционного суда Игорь Красновский приговор подтвердил.

При этом, как отмечает журналист Юрий Бутусов, в решении суда не сказано, в чем именно предприниматель нарушил закон. "Факт продажи электричества ничем не доказан, донаты были добровольными и платить их могли те, кто желает", – отметил Бутусов.

Новость о том, что предпринимателя в Одессе хотят оштрафовать за использование генератора в своем заведении, с самого начала вызвала широкий резонанс. В результате после множества вопросов глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что бизнесу при генерации до 5 МВт электроэнергии не нужно получать лицензию.

Однако суд решил иначе. И это уже не первый такой случай. Как писал OBOZREVATEL, в Украине уже неоднократно штрафовали владельцев генераторов якобы за продажу электроэнергии, при этом сами факты продаж не были зафиксированы.

По словам адвоката Евгений Иванченко, если речь идет именно о коворкинге и там могли продаваться какие-то товары или предоставляться услуги и при этом объект питался от генератора, это нельзя считать продажей электроэнергии. Факт продажи должен фиксироваться иным образом, добавляет адвокат. Штрафовать за продажу энергии можно, если предприниматель с помощью своего электрогенератора, например, поставляет электричество другим людям за деньги.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский бизнес имеет право без лицензии устанавливать генераторы определенной мощности, а после продавать услугу доступа к розеткам, интернету. При этом правоохранители не имеют права штрафовать за такую деятельность, если в перечне КВЭДов (Классификатор видов экономической деятельности) есть, к примеру, предоставление прочих офисных услуг или аренда помещений.

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