Украинский сыр никому не нужен? Производство может сократиться

В Украине прогнозируется сокращение производства сыров. Причины – сокращение спроса, а также ожидаемое возобновление ввоза их из-за границы.

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Об этом сообщает infagro. Отмечается: сокращение производства, ожидается уже в январе-2023.

"В январе спрос на сыр будет снижаться и сыроварам наверняка придется сокращать объем производства. Учитывая вероятное возобновление импорта, в 2023 году можно ожидать дальнейшего сокращения производства сыра", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается: несмотря на то, что в предпраздничный декабрьский период продажи сыров выросли, они оказались значительно меньше прошлогодних. При этом подчеркивается: вина за это лежит и самих производителях, которые "могли бы получить и больший рост продаж, если бы снизили цены".

"Базовые цены на сыр остаются достаточно высокими, а в редких случаях они даже выросли. При этом европейские сыры последние недели стремительно дешевеют, то есть растет угроза увеличения их импорта в Украину, ведь при этих условиях будет логично выглядеть закупка торговыми сетями сыра в ЕС, где он на четверть дешевле, чем предлагают отечественные производители", – констатируют аналитики.

Согласно же мониторингу "Минфина", килограмм сыра в украинских супермаркетах стоит около 400 грн. При этом он еще и дорожает. В частности, по состоянию на 9 января:

твердый Звени Гора голландский 45% стоит 410,76 грн (+ почти 4 грн к среднедекабрьским ценам);

твердый Комо российский 50% – 380,95 грн (тоже +почти 4 грн к среднедекабрьским ценам).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пересчитали цены на молочную продукцию. К примеру, молоко Простоквашино 1% по состоянию на 9 января стоит 40,16 грн за 900 мл, что почти на 2 грн больше среднемесячной его стоимости в декабре-2022, составившей 38,32 грн. А вот кефир подешевел – 950 мл Селянского 2,5% упали в цене почти на 1 грн, с 38,37 грн до 37,72 грн.

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