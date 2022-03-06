Украинский бизнес начал получать заказы от государства, экспорт из страны ограничат: что решили в Кабмине

Украинские предприятия уже начали получать государственные заказы на производство продуктов, лекарств, топлива и других соцтоваров, а не только оружия. Чтобы застраховать граждан страны от дефицита Каюмин также вводит ограничения на экспорт некоторых товаров и сырья.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, такие решения приняты из-за того, что экономика военного положения предусматривает четкое планирование потребностей.

"Государство уже начало размещать государственный заказ на предприятиях для обеспечения критических нужд. Речь не только об оружии. Речь о продуктах питания, о лекарствах, о топливе и других важных товарах. Мы должны обеспечить Украину всем необходимым", – сказал Шмыгаль.

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По его словам, правительство уже приняло решение об ограничении экспорта ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся. Соответствующее постановление еще не опубликовано. "Контроль за продовольственной безопасностью является одним из приоритетов Министерства экономики", – подчеркнул премьер-министр.

Постановлением № 191 от 4 марта Кабмин также утвердил список товаров критического импорта. Помимо энергетических и промышленных категорий, туда вошли, например, детское питание, средства гигиены, ткани и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра экономики Украины Тарас Высоцкий заверил: запасов продуктов в Украине хватит на два года, дефицита не будет. При этом он предупредил, что оккупация Украины может спровоцировать голод в определенных частях мира, ведь наша страна кормила более 400 млн человек из разных стран.

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