Украинских заробитчан ждут в Финляндии: летом примут 10 тыс. работников

Летом 2021-го для работы в Финляндию прибудут до 10 000 человек, в основном из Украины, России и Таиланда, несмотря на опасения, что среди местных жителей резко возросла опасность распространения COVID-19.

Об этом сообщает издание Euractiv. При этом организаторы заверили, что делается все для защиты рабочих и их нанимателей.

Те, кто прибыл в страну, должны предъявить справку, подтверждающую, что у них был отрицательный результат на COVID-19, сказал директор по развитию бизнеса MTK Марко Мяки-Хакола. По его словам, рабочих еще раз проверяют по прибытии, а затем отправляют на рабочие места, где они помещаются на карантин.

Фермы также должны будут координировать свои действия с местными больницами и разработать план охраны труда и техники безопасности на тот момент, когда начнутся сезонные рабочие. Финский сельскохозяйственный сектор насчитывал около 3000 сезонных рабочих в 2020-м, финская иммиграционная служба одобрила более 7300 заявлений в 2021 году, и, как сообщается, еще около 1200 заявлений ожидают.

Как сообщалось ранее, спрос на заробитчан из Украины в странах Европейского Союза после снятия коронавирусных ограничений сохранится из-за демографического кризиса. После проведения вакцинации и снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, количество людей, которые будут ехать на работу в Европу, будет только расти.

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