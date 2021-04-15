Українських заробітчан чекають у Фінляндії: влітку приймуть 10 тис. працівників

Володимир Пазій Ринки та компанії 20:00, 15.04.2021 Оновлено: 20:18, 15.04.2021

Влітку 2021-го для роботи у Фінляндію прибудуть до 10 000 осіб, в основному з України, Росії та Таїланду, незважаючи на побоювання, що серед місцевих жителів різко зросла небезпека поширення COVID-19.

Про це повідомляє видання Euractiv. При цьому організатори запевнили, що робиться все для захисту робітників і їхніх наймачів.

Ті, хто прибуває до країни, повинні надати довідку, яка підтверджує, що у них був негативний результат на COVID-19, сказав директор із розвитку бізнесу MTK Марко Мякі-Хакола. За його словами, робітників ще раз перевіряють після прибуття, а потім відправляють на робочі місця, де вони будуть розміщені на карантин.

Ферми також повинні будуть координувати свої дії з місцевими лікарнями та розробити план охорони праці та техніки безпеки на той момент, коли почнуться сезонні роботи. Фінський сільськогосподарський сектор налічував близько 3000 сезонних робітників у 2020-му, фінська імміграційна служба схвалила більше ніж 7300 заяв у 2021 році, і, як повідомляється, ще близько 1200 заяв очікують.

Як повідомлялося раніше, попит на заробітчан з України в країнах Європейського Союзу після зняття коронавірусних обмежень збережеться через демографічну кризу. Після проведення вакцинації та зняття обмежень, пов'язаних із пандемією COVID-19, кількість людей, які будуть їхати на роботу в Європу, буде тільки зростати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Українським заробітчанам можуть заборонити в'їзд на територію Польщі та інших країн в ЄС у разі, якщо вони порушать одне з правил чужої держави. Найпоширеніше порушення – відсутність робочої візи.

  • В НБУ прогнозують, що трудові мігранти в 2021-му перекажуть в Україну близько $13 млрд, що на 8% більше, ніж у 2020-му. Надходження від подорожей повернуться на докризовий рівень уже наступного року.

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Економіка Ринки та компанії

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