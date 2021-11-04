Украинские прилавки ломятся от импортной молочки: поставки в 2021-м взлетели

В Украину с начала 2021 года импортировали 88,6 тыс. т молочной продукции. Для сравнения, это на 18% больше, нежели за такой же период 2020-го. Больше всего продукции ввезли из Польши (38,5 тыс. т), Германии (15,2 тыс. т) и Беларуси (10,2 тыс. т).

Если считать в денежном эквиваленте, то импорт вырос на 22% и составил $297 млн, как сообщает пресс-служба УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) в Facebook. Импортировать стали больше молочки по всем позициям, кроме масла:

Молоко и сливки не сгущенные (12 тыс. т; +13%);

Сыры (43,8 тыс. т; +15%);

Молоко и сливки сгущенки (6,6 тыс. т; +24%);

Масленка, коагулированное молоко и сливки (11,2 тыс. т; +39%);

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Молочная сыворотка (6,9 тыс. т; +73%);

Масло сливочное (8,1 тыс. т; -13%).

Как объяснил аналитик УКАБ Максим Гопка, рост импортной молочки в страну прежде всего происходит из-за сокращения поголовья коров и увеличения внутренних цен на сырье. "По данным Госстата, тенденция к уменьшению животных наиболее наблюдается в хозяйствах населения, где по состоянию на 1 октября за год сокращение произошло на 7% (102,9 тыс. голов). В предприятиях также происходит сокращение, однако незначительное – на -0,1% (0,6 тыс. голов)", – сказал эксперт.

Гопка также добавил, что объем валового надоя с начала года сократился на 6,1% и составляет сейчас 6,8 млн т. А лидерами среди регионов по количеству производимого молока являются:

Полтавская область (528,4 тыс. т);

Винницкая область (519,6 тыс. т);

Хмельницкая область (510,8 тыс. т).

В октябре цена на газ для молочных предприятий увеличилась с 11 до 38 грн за куб. м. По этой причине переработчики вынуждены поднимать цены на молочные продукты. По прогнозу гендиректора "Яготинского маслозавода" Сергея Косяченко, в ближайшие месяц-два подорожание составит примерно 10%, а часть предприятий даже "не переживут" зиму.

Из-за подорожания энергоносителей вырастут цены и на упаковочную продукцию. "Дорожает абсолютно все – упаковочные материалы и все дополнительные компоненты", – объясняет Косяченко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине существенно подорожало мясо. Так, по сравнению концом 2020 года, осенью 2021-го цены на куриное филе, говядину и свинину выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно. Дешевле, чем за 100 грн килограмм мяса теперь не купить.