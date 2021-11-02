Украинские лоукостеры запускают новые рейсы: куда можно полететь

Два украинских лоукостера запускают новые рейсы из аэропорта "Запорожье". Полеты будут осуществляться в египетский Марса-Алам и Киев.

В Египет, по информации сайта 061, будут летать самолеты компании SkyUp. Соответствующее разрешение Госавиаслужбы действует с 8 ноября 2021 года по 26 марта 2022 года. В течении этого времени перевозчик должен будет совершать в Марса-Алам не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц.

Рейсы в Киев будет осуществлять новая компания Air Ocean Airlines. Выполнять перелеты ей разрешили с 10 ноября 2021 года. В частоте рейсов перевозчик не ограничен.

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Авиакомпания Air Ocean Airlines была основана в 2020 году по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Свой первый рейс из киевского аэропорта Борисполь в Николаев она выполнила 30 октября.

На сегодняшний день во флоте Air Ocean Airlines – 2 самолета Ан-148. До конца текущего года должен быть поставлен еще один самолет, а в течение первого-второго квартала 2022 года – еще три. В общей сложности компания планирует эксплуатировать до 10 самолетов такого типа.

По информации издания avianews.com, оба самолета Ан-148, которыми владеет Air Ocean Airlines, построены на Воронежском авиазаводе в 2011 и 2012 годах. Ранее они летали в Сибири во флоте российской авиакомпании "Ангара".

Кроме того, по информации ГП "Антонов", расширять свой авиапарк Air Ocean Airlines будет с помощью кипрской компании CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD. Как сообщает avianews.com, ранее ее директор поставлял украинские самолеты в КНДР и на Кубу.

Государство будет отбирать в украинских авиакомпаний право осуществлять полеты в Европу. Лишать соответствующих лицензий будут тех перевозчиков, которые не будут оплачивать аэронавигационные услуги (диспетчерское сопровождение) государственного предприятия "Украэрорух".

Причина изменений – присоединение Украины к единой системе маршрутных сборов Евроконтроля. В связи с этим, по информации "Украэроруха", изменились и принципы оплаты его услуг. До этого момента за полеты в Европу авиакомпании получали два счета:

от "Украэроруха" – за полет над Украиной;

от Евроконтроля – за полет над странами Европы.

По новой же системе аквиакомпании будут получать только один счет. Таким образом они не смогут выборочно оплачивать европейские счета и накапливать долги перед "Украэрорухом".

У тех же перевозчиков, которые откажутся оплачивать обозначенный счет, будут отбирать право на полеты в Европу. Вернуть его можно будет лишь оплатив долги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Новая почта" запустит свою авиакомпанию. Она получила название Supernova Airlines. Рейсы будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов".