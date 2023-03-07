Вопрос РРО для "ФОПов" решен: Гетманцев рассказал, сколько уже установило

В Украине уже 70-80% физлиц-предпринимателей ("ФОПов") в сфере торговли установили РРО (регистраторы расчетных операций). В связи с чем, по мнению главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, дискуссия о необходимости их установки "уже себя исчерпала".

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"Сейчас этот вопрос уже решен. Это даже в Меморандуме с МВФ есть", – сказал он в интервью "Фокусу".

При этом Гетманцев подчеркнул: установка РРО является "элементарным инструментом налогового учета для торговли". А потому возврат к обсуждению необходимости в этом является "нелепостью".

"Торговля уже на 70-80% установила РРО, дискуссия о РРО уже себя исчерпала. Мы можем дискутировать о чем-либо, но сейчас этот вопрос уже решен", – резюмировал он.

Зачем нужны РРО?

Практически во всех странах Европы уже давно действует учет оборотов практически всего бизнеса. В Украине же до 2022-го "ФОПы" могли продавать товары, не показывая реальные обороты и не выдавая своим клиентам чеки через кассовые аппараты. Это привело к тому, что львиная доля предпринимателей уже давно превысила нормы и перестала быть "малым бизнесом", но продолжила пользоваться единым налогом.

При этом размер единого налога для "ФОПов" первой и второй группы ниже, чем налоги с зарплаты, например, украинского учителя. Без РРО с 2022-го могут работать те, кто не продает товары физлицам, торгуют в селах (без подакцизных товаров), или находятся на первой группе единого налога.

Отметим, на первой группе находятся те предприниматели, которые не имеют нанятых сотрудников и не превышают годовой оборот в 1,08 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, платежные терминалы в Украине с 1 января стали обязательными для всей торговли в населенных пунктах, где население составляет более 25 тысяч человек. Правила ужесточились с 1 января 2023 года.

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