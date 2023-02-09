Украинские АЗС установили новые цены на бензин: где заправиться дешевле

Украинские АЗС установили 9 февраля цены на бензин А-95 на среднем уровне 48,33 грн/литр. Дешевле всего – 47,75 грн/литр – топливо стоит в центральных и западных областях Украины, а также на Харьковщине. Дороже всего – на Херсонщине и Луганщине, которые страдают от оккупации.

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Средняя цена литра бензина по Украине снизилась на 52 коп./литр меньше, по сравнению со 2 февраля (48,85 грн). Дизтопливо за неделю тоже подешевело – на 58 коп./литр, с 52,79 грн до 52,21 грн, свидетельствуют данные Все АЗС.

Дороже всего бензин продают на заправках в Херсонской и Луганской областях – по 51 грн/литр. А самый дешевый литр А-95 по 47,75 грн можно купить в таких областях:

Винницкой;

Волынской;

Днепропетровской;

Житомирской;

Закарпатской;

Запорожской;

Ивано-Франковской;

Кировоградской;

Николаевской;

Полтавской;

Ривненской;

Тернопольской;

Харьковской;

Хмельницкой областях.

В остальных регионах бензин А-95 продают по:

Донецкая область – 48 грн/литр;

Киевская и Одесская – 48,75 грн/литр;

Сумская – 49,5 грн/литр;

Черкасская – 48,25 грн/литр;

Черновицкая – 48,1 грн/литр;

Черниговская – 50 грн/литр.

Дизель же дороже всего продают в Донецой, Луганской и Херсонской областях – по 55 грн/литр. Дешевле всего – по 51,25 грн/литр – в:

Винницкой;

Волынской;

Днепропетровской;

Житомирской;

Закарпатской;

Запорожской;

Ивано-Франковской;

Кировоградской;

Николаевской;

Полтавской;

Ривненской;

Тернопольской;

Хмельницкой областях.

В остальных регионах дизтопливо продают по:

Киевская область – 53,7 грн/литр;

Львовская – 52 грн/литр;

Одесская – 51,49 грн/литр;

Сумская – 53,5 грн/литр;

Харковская – 52,75 грн/литр;

Черкасская – 52,25 грн/литр;

Черновицкая – 52,3 грн/литр;

Черниговская – 54 грн/литр.

Какие цены на АЗС

В Киевской области дешевле всего бензин разливают на АЗС сети Укрнафта – по 45,5 грн/литр. В топ-3 также входят:

Mango – 45,99 грн/литр;

UPG – 46,3 грн/литр.

Самые высокие цены установила сеть Sentoza Oil – 52 грн/литр. За ней идут:

Socar – 51,99 грн/литр;

Авиас – 50 грн/литр.

Дизель же дешевле всего продают на заправках Mango – по 49,49 грн/литр. Далее идут:

Укрнафта – 49,5 грн/литр;

UPG – 49,8 грн/литр.

Дороже всего ресурс разливают на АЗС сети Sentoza Oil – 57,9 грн/литр. В топ-3 также входят:

Socar – 54,99 грн/литр;

WOG, OKKO – 53 грн/литр.

Всего на 1 коп. дизель дешевле на заправках сети Укргаздобыча. Там он стоит 52,99 грн/литр.

Чего ожидать

По словам финансового эксперта Сергея Козырева, в краткосрочной перспективе эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов существенно не отразится на Украине. Причина – подавляющее большинство поставщиков сделало значительные запасы.

Не менее важным является и то, что запасы эти хранятся не только в Украине, но и за ее пределами, что обеспечивает безопасность от российских обстрелов.

"Раньше, когда мы ориентировались на российских поставщиков, это оказывало большое влияние на наши внутренние цены. Сейчас этого не происходит, потому что мы не импортируем российские энергоносители напрямую. ... Это должно подтолкнуть стоимость горючего на АЗС вниз", – пояснил он.

В то же время, подчеркнул эксперт, украинские сети сейчас имеют запасы бензина и дизтоплива минимум на месяц продаж. А текущие поставки превосходят потребности. "То есть пока есть дополнительный запас прочности", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут запретить оплату бензина и других подакцизных товаров наличными. Если идею одобрят, рассчитываться за горючее можно будет только банковской картой.

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