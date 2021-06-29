Украинские АЗС подняли цену на бензин и дизтопливо: названа стоимость

В Украине сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 25 по 29 июня повысили цену бензинов и дизтоплива в пределах 5-50 коп./л. Так, на станциях "Авантаж 7" бензины подорожали на 50 коп./л. Стоимость А-92 увеличилась до 27,95 грн/л, А-95 – до 28,95 грн/л.

Также на 30 коп./л выросла стоимость бензинов в сети Chipo. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

В сети "БРСМ-Нафта" цены на бензины выросли на 23 коп./л: А-92 вырос в цене до 28,07 грн/л, А-95 – до 29,07 грн/л. Топливо подорожало на 8 коп./л – до 26,28 грн/л.

Motto повысила цены на бензины и ДТ на 5-7 коп./л. А-92 подорожал до 27,63 грн/л, А-95 – до 28,53 грн/л, дизтопливо – до 26,41 грн/л.

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Ранее сообщалось, что стоимость бензина в Украине превысит 35 грн/л, если нефть подорожает до $100 за баррель. Крупнейшие компании прогнозируют повышение цены к 2022 году.

Отметим, АЗС с мая вынуждены устанавливать цены исходя из ограничений, заложенных правительством. Главный редактор издания "Нефтерынок" Александр Сиренко заявил, что мировые нефтяные котировки напрямую затрагивают котировки нефтепродуктов на европейских хабах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство экономики Украины пересчитало предельную цену на бензин и дизельное топливо на основании формулы "Роттердам+". Предельная цена пересчитана на основании формулы с привязкой к котировкам бензина в портах Роттердам-Амстердам-Антверпен плюс 27 долл/т на транспортировку топлива в Украину и 5-7 грн/л торговой наценки на АЗС.