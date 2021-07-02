Украинец украл у Microsoft миллионы долларов с помощью подарочных карт Xbox

Украинца Владимира Кващука в ноябре 2020 года приговорили к 9 годам заключения за кражу более $10 млн у компании Microsoft. Инженер-программист, тестируя функции Microsoft, нашел ошибку в системе и заработал на ней.

Кващук заметил, что когда он проверял покупку подарочных карт, Microsoft Store выдавал настоящие коды. Проведя ненастоящую транзакцию, он получил код, который можно было погасить в магазине. Об этом сообщает Bloomberg.

Подарочная карта Xbox – ключ из 25 букв и цифр, который при активации в цифровых магазинах пополняет кошелек пользователя. Об ошибке украинец не сообщил руководству, а стал генерировать коды для себя.

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Специалисты отследили аккаунт, с которого генерировались коды. Microsoft быстро нашла главного подозреваемого, а сам Кващук сознался в преступлении. В суде его признали виновным по всем пунктам обвинения. Вероятно, он будет депортирован в Украину после отбытия срока. Также он должен выплатить штраф – $8,3 млн.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина стала жертвой мошенников. Она якобы в марте 2021 года взяла кредит через приложение Дія, при этом у нее даже не было ID-карты, а персональные данные третьим лицам потерпевшая не передавала. Теперь ей нужно выплатить 11,6 тыс. грн, из которых сам кредит чуть меньше 2,5 тысячи гривен.

"Гражданка Украины Людмила Ж. "взяла кредит" через приложение Дія. Конечно, она этот кредит не брала. И безусловно, она даже не зарегистрирована в Дії. На момент оформления мошеннического кредита у нее не было даже ID-карты, а лишь старый бумажный паспорт-книжечка. Она никому не сообщала свои пароли, не отдавали телефон, осознавала возможные последствия", – рассказал специалист по информационной безопасности Константин Корсун.

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