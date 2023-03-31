Украинец получил в киевском Райффайзен Банке фальшивые евро, его задержала немецкая полиция: что сказали в банке

В одном из киевских отделений Райффайзен Банка клиенту выдали фальшивые 20 евро, что привело к задержанию его полицией в Германии. В банке уже пожаловались, что это ударило по его репутации и начали разбирательство.

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О ситуации в Twitter сообщил пользователь fire walks with us. По его словам, фальшивые деньги были выданы в отделении банка на Лукьяновке.

"Хотите прикол о Райффайзен Банк? Неделю назад мой дедушка поменял немного гривни на 200 евро в отделении на Лукьяновке. Я отправила его с бабушкой в гости к тете в Германию. А сегодня их задержала немецкая полиция за расчет фальшивыми деньгами", – говорится в сообщении.

Позже пользователь уточнил: оказалось, что его дедушка во время обмена получил 7 купюр – 2 по 50 евро, 5 по 20 евро. Фальшивой оказалась "одна из двадцаток".

В самом банке уже отреагировали на публикацию. Там заявили, что ситуация является недопустимой. А также такой, что "оказывает существенное влияние на репутацию банка".

Кроме того, там пообещали проанализировать ситуацию. Запросив для этого в частном порядке фото квитанции об обмене денег.

Украинцам "выдают" фальшивые деньги

Ранее же в НБУ рассказали, что среди всех иностранных валют, которые мошенники "подсовывали" украинцам в 2022 году, преобладали доллары США – 91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот зарубежной валюты. Причем в 99% случаев фальшивыми оказывались деньги крупных номиналов.

На втором месте – с большим отставанием – евро. Таких поддельных купюр было обнаружено 8% от общего количества.

Как объяснили в Нацбанке, чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты 4 номиналов. В частности:

50 и 100 долларов – 23 и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов соответственно;

50 и 100 евро – 26 и 28% от общего количества изъятых поддельных евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны – ведь компания не прекратила деятельность в России и платит налоги в бюджет страны-агрессора. К тому же банк уличили в поддержке мобилизации и признании псевдореспублик "Л/ДНР".

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