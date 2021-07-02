Украина значительно увеличила импорт газа из Европы: в ОГТС озвучили цифры 

Генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что с начала июля значительно увеличился импорт газа в страну. Отмечается, что объем составляет 15,8 млн в сутки.

Об этом Макогон написал в своем Facebook. Так, 91% всего импорта газа поступает из Венгрии, 7% из Словакии и еще 2% – из Польши.

"Дополнительные поступления позволят увеличить закачку газа в ПХГ для обеспечения прохождения следующего отопительного сезона", – подытожил Макогон.

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Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах "Укртрансгаза" составляют 16 млрд куб. м. Это на 5% (0,9 млрд куб. м) выше показателя, который был зафиксирован в начале сезона закачивания газа.

"Сейчас "Укртрансгаз" продолжает накапливать топливо в подземках – за минувшие сутки в ПХГ закачано 19,3 млн куб. м газа. Кроме формирования необходимых для стабильного прохождения отопительного сезона запасов газа, "Укртрансгаз" использует относительное затишье на рынке и проводит активные работы по ремонту и модернизации своего оборудования", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на природный газ достигли многолетних максимумов. Высокие температуры повышают спрос на выработку электроэнергии в северном полушарии для кондиционирования воздуха, а трейдеры в некоторых регионах пополняют запасы перед зимой.