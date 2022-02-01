Украина все активнее закупает продовольствие за границей: кому платим больше всех

Украина нарастила ввоз продовольствия из-за границы. Так, в 2021 году объемы импорта агропродукции увеличились на 19% по сравнению с 2020-м. Главным же поставщиком стала Польша – она продала Украине сельскохозяйственных товаров на 883 млн долларов.

Об этом со ссылкой на данные Государственной таможенной службы сообщил Институт аграрной экономики. Отмечается: в общей сложности в прошлом году Украина завезла из-за границы продовольствия на 8,2 млрд долларов.

У кого Украина покупала агропродукцию чаще всего

Основным поставщиком продовольствия Украине в 2021 году стал Евросоюз. Он поставил 51,6% продукции на 4,217 млрд долларов.

"Хотя закупки в других регионах тоже росли, абсолютные и относительные показатели импорта были гораздо ниже. Объемы импортных поставок продовольствия из стран Азии составили 1,533 млрд долларов (18,7%), Латинской Америки – 634 млн долларов (7,8%), СНГ – 343 млн долларов (4,2%) и Африки – 342 млн долларов (4,2%)", – рассказали в Институте.

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Среди стран же лидером стала Польша – в прошлом году она продала Украине сельскохозяйственных товаров на 883 млн долларов, что почти на 7% превысило ее показатель в 2020 году. Далее идут:

Германия – 586 млн долларов;

Италия – 586 млн долларов;

Турция – 520 млн долларов;

Франция – 351 млн долларов;

Нидерланды – 334 млн долларов;

Индонезия – 328 млн долларов;

Норвегия – 314 млн долларов;

США – 288 млн долларов;

Испания – 264 млн долларов.

В целом на эти 10 стран в прошлом году пришлось более половины всего импорта. В частности, 54%.

Что Украина ввозила больше всего

В структуре зарубежных поставок в Украину товаров аграрного сектора традиционно доминируют несколько групп продуктов, доля которых составила около 59%. Речь идет о:

рыбе и морепродуктах – 874 млн долларов;

плодах, ягодах и орехах – 835 млн долларов;

алкогольных и безалкогольных напитках – 719 млн долларов;

табачных изделиях – 602 млн долларов;

разных пищевых продуктах – 559 млн долларов;

какао-продуктах – 442 млн долларов;

маслах – 378 млн долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина увеличила импорт пива. Так, в ноябре 2021 года в страну было ввезено на 67,9% больше напитка по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Кроме того, в октябре 2021 года Украина установила антирекорд по месячным объемам импорта дешевой свинины. Ввезено было более 6 тыс. т. Это почти на четверть превышает предыдущий импортный максимум, зафиксированный в августе 2021-го – 4,9 тыс. т. Больше других в Украину поставляют свинину страны Европы – из них было ввезено более 85% продукта.