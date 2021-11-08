Дешевая европейская свинина захватывает украинский рынок: ввозят все больше

В октябре Украина установила антирекорд по месячным объемам импорта дешевой свинины. Ввезено было более 6 тыс. т. Это почти на четверть превышает предыдущий импортный максимум, зафиксированный в августе 2021-го – 4,9 тыс. т. Больше всего в Украину поставляют свинину страны Европы – из них было ввезено более 85% продукта.

По информации Ассоциации свиноводов Украины (АСУ), снижению цены на европейскую свинину поспособствовали слабая закупочная активность на внутренних рынках, а также низкая активность торговли с Китаем. Это привело к тому, что еще в августе средневзвешенная таможенная стоимость килограмма импортированной свинины составляла около 2 долларов, а в октябре она уже опустилась до 1,74 доллара/кг.

"Таможенная стоимость большинства категорий свинины в течение сентября-октября снизилась на 3-9 цента за килограмм. Подавляющая часть импорта стоила отечественным импортерам 1,5-1,77 доллара/кг. Существеннее снизились цены и на более дорогие позиции", – сообщают в АСУ.

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Основными странами-поставщиками свинины в Украину являются Дания, Польша и Нидерланды – они обеспечили 85% импорта. Помимо них наращивает объемы ввоза Бельгия – 10% поступлений в Украину свинины в октябре обеспечила именно она.

Свиноводы Украины "сворачивают" производство. Результатом этого может стать исчезновение отечественной свинины с прилавков – и тогда стране придется завозить это мясо из-за границы в 100%-ом объеме.

Одним из признаков надвигающегося кризиса является резкое сокращение прироста промышленного поголовья свиней. Если в начале года этот показатель превышал 12%, то к концу сентября он сократился более, чем в три раза – до 3,8%.

Дело в том, что забивают свиней больше, чем выращивают. Если уровень убоя, как уже говорилось, вырос на 13,3%, то прирост выращивания составил всего 9,8%. Другими словами, задела на будущее практически нет.

Украина значительно нарастила импорт сыров. С начала 2021 года было ввезено 43,8 тыс. тонн этого продукта, что на 15,2% больше, чем в январе-октябре 2020 года. За этот сыр было заплачено 204,3 млн доллар – на 21,1% больше, чем за тот же период в прошлом году.

В то же время, экспорт украинских сыров – ничтожно мал. Все дело в его дороговизне: за иностранный "эмменталь" заплатить придется около 155 грн/кг, а за отечетственный "российский" – не меньше, чем 175 грн/кг.

Главный фактор, почему украинцы не покупают свои сыры – их цена. Импортный продукт банально дешевле.

Причин для этого несколько. Во-первых, дефицит молока и увеличение его цены. По сравнению с той же Польшей или Беларусью, где молоко стоит куда дешевле, в Украине цены на сыры значительно выше.

Во-вторых, огромные наценки дистрибьюторов (около 12%-15%) и торговых сетей (еще 15%-20%). Из-за этого розничная цена украинского сыра может составлять до 200 грн/кг, тогда как европейский продается на 25-50 грн дешевле.

В-третьих, в Украине более дорогое производство. В то время, как на наших предприятиях задействовано большое количество людей (которым нужно платить зарплату, с которой нужно платить налоги), в Европе все максимально автоматизировано.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине существенно подорожало мясо. Так, по сравнению концом 2020 года, осенью 2021-го цены на куриное филе, говядину и свинину выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно. Дешевле, чем за 100 грн килограмм мяса теперь не купить.