Украина выиграла Стокгольмский арбитраж у Коломойского на $6 млрд

Украина выиграла спор в Стокгольмском арбитраже с бизнесменами Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей, которые пытались отсудить у государства 6 млрд долларов.

Об этом в Facebook в четверг, 4 февраля, сообщил министр юстиции Денис Малюська. Он назвал новость "супер-мега победой".

Министр указал, что арбитраж полностью отказал истцам после почти шести лет судебного процесса.

Иск против Украины в 2015 году подали три кипрских оффшорных компании: Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited. Они являются акционерами "Укрнафты" и владеют 40,1009% ее акций.

Компании Коломойского и партнеров обвиняли Украину:

в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене;

невыполнении "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" решений украинских судов;

быстром увеличении ставок платы за недропользование;

уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.

Юридическими основаниями для иска кипрские компании называли нарушения государством международно-правовых обязательств перед инвесторами, которые являются следствием Энергетической хартии.

Сперва компании требовали у Украины $4,7 млрд. В начале 2018 года стало известно, что претензии Коломойского и партнеров увеличились до $5,4 млрд. В итоге компании затребовали не только $6 млрд, но еще и проценты.

Малюська подчеркнул: оффшорные компании пытались взыскать с государства сумму, которая превышает все расходы страны на образование и науку в 2021 году или же составляет примерно половину расходов государства на выплату пенсий.

"Коломойский, Боголюбов и Палица получили ноль долларов США, а не 6 миллиардов", – порадовался министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Английский суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и обязал его экс-владельцев Коломойского и Боголюбова, а также других компаний-ответчиков выплатить 1 млн фунтов стерлингов в пользу финучреждения. Средства должны быть выплачены до 15 марта 2021 года в счет возмещения расходов банка.