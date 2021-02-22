Украина ввела санкции против российских IT-компаний

Совет национальной безопасности и обороны Украины и президент Владимир Зеленский внесли в санкционный список российские компании ООО "Инда-софт" и ООО "ИСС-Софт".

В отношении обеих компаний вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, аннулирование или приостановление лицензий, прекращение предоставления телекомуслуг а также запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы страны. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, санкции предусматривают запрет на публичные и оборонные закупки программного обеспечения обеих компаний. Ограничительные меры вводятся сроком на три года.

Indusoft-Ukraine специализируется на цифровой трансформации промышленных предприятий: диспетчеризации производства, управлении качеством, управлении энергоресурсами, производственном учете, анализе эффективности.

Санкции введены по отношению к программным продуктам: лабораторно-информационная система I-LDS (InduSoft Laboratory Data System), система диспетчеризации I-DS (InduSoft Dispatching System), система сведений материального баланса I-DRMS (InduSoft Data Reconciliation Management System), система учета энергоресурсов I-EMS (InduSoft EnergyManagement System), а также к системе календарного планирования I-DS / PS (InduSoft – Digital Service/Planning&Scheduling).

Компания Intelligent Security Systems предоставляет услуги в области программного обеспечения для видеоаналитики и управления, обеспечивая централизованный контроль и контроль всей корпоративной сети безопасности.

Санкции введены по отношению к программным продуктам: SecurOS (Xpress, Professional, Premium, Enterprise, MCC, Mobile, WebConnect, Auto (ANPR / LPR), Face X, Face Mask Datection, Cargo, POS, Tracking Kit, Covid Response, Motus, Motus Lite, Velox, Crossroad, UVSS, Cargo Terminal, Module, Video Wall).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России.