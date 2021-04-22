Украина введет спецпошлины на автобусы и грузовики из Беларуси: названа причина

Украинское правительство введет спецпошлину в 35% от таможенной стоимости на импорт пассажирских и грузовых автобусов, троллейбусов и другой техники из Беларуси.

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины сообщила о дискриминационных и недружественных действиях со стороны Беларуси относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины. Об этом сообщается в газете "Урядовий кур'єр".

"По результатам рассмотрения указанных материалов было установлено, что Правительством Республики Беларусь созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Так, решение касается:

моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более;

моторных транспортных средств для перевозки грузов с полной массой транспортного средства от 5 до 20 т;

отдельные моторные транспортные средства специального назначения, а именно: автомобили грузовые для аварийного ремонта, автокраны, автомобили для уборки дорог, автомобили поливомоечные, автомобили-мастерские, автогидроподъемники.

Напомним, в Минэкономразвития предложили ввести пошлину в размере 23,5% на импорт кабельной продукции. Этот шаг негативно скажется на деятельности операторов системы распределения и мобильных операторов, поскольку они являются крупнейшими потребителями кабелей в Украине. А значит – на рядовых украинцах, которые будут ждать повышения качества услуг значительно дольше.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что введение экспортной пошлины на металлолом позволило преодолеть дефицит сырья для металлургов и обеспечить стабильность работы предприятий отрасли.