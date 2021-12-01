Украина временно запретила транзит в Польшу по железной дороге

"Укрзалізниця" (УЗ) ввела временный запрет на транзитные перевозки по территории Украины в направлении Польши. Транзит прекращен, в частности, из-за работ на участке Ковель – Изов – Госграница (с Польшей). По этому маршруту перевозят в основном железнорудное сырье, которое продают польским металлургам.

Причиной ограничения стала не только электрификации участка Ковель – Изов – Госграница, но и ремонт путей на участке Знаменка – Здолбунов, сообщила пресс-служба УЗ. По данным перевозчика, пропускная способность в направлении Польши снизилась до 350 вагонов в сутки.

"Указанных объемов недостаточно для обеспечения перевозки в предусмотренные сроки. Поэтому было принято решение временно ввести конвенцию о запрете транзитных железнодорожных перевозок по территории Украины", – отметили в УЗ.

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Конвенция касается таких стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Молдова, Латвия, Литва, Эстония. Запрет действует на перевозки грузов и пустых вагонов в обе стороны.

О возобновлении транзита в компании сообщат дополнительно. Пока что сроки, на которые введены ограничения, не указываются. При этом пассажирские перевозки за границу не отменяются.

Кроме того, по неофициальным данным Rail Insider, с 6 декабря будет введен запрет на транзит в Словакию, Австрию и Чехию. Он может коснуться всех грузов и получателей стран СНГ, Китая и Балтии.

Электрификация участка Ковель – Изов – Госграница была анонсирована еще в апреле-2021. Предполагается, что в результате модернизации:

вырастет пропускная способность участка;

можно будет пустить более тяжелые поезда (максимально не 4,6 тыс., а 6 тыс. тонн);

сократятся сроки доставки украинской продукции в ЕС.

Ранее о других проектах по электрификации в интервью OBOZREVATEL рассказал замглавы Минфина Александр Кава. Также он объяснил, хватит ли Украине денег на масштабные инфраструктурные проекты.