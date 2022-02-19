Украина сможет полностью обеспечить себя газом собственной добычи: Шмыгаль назвал сроки

Украина уже к 2030 году планирует полностью обеспечить потребности государства в природном газе за счет собственной добычи. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, во второй половине текущего года в стране начнут бурить первые промышленные скважины.

"Наша долгосрочная цель, которая закреплена в национальной экономической стратегии до 2030 года, – это обеспечение 100% потребностей Украины в природном газе за счет собственной добычи", – сказал премьер в пятницу, 18 февраля, в ходе Часа вопросов правительству в ВР. Он транслировался на YouTube-канале "Рада".

Глава Кабмина указал, что Украина уже заключила 11 соглашений о распределении продукции в сфере газодобычи. Это больше 13 млрд грн инвестиций в развитие и начальную инфраструктуру.

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По словам Шмыгаля, уже на ближайшее время планируется провести сейсмические исследования. А также пробурить не меньше 57 исследовательских скважин. При этом на некоторых участках разведка уже идет.

Стоит отметить, что Украина в 2021 году сократила добычу природного газа на 2,2% (или 440 млн куб. м) – до 19,79 млрд куб м. Это самая низкая отметка за последнее десятилетие. При этом украинские власти уже на протяжении последних лет заявляет о том, что страна сможет стать экспортером топлива.

Госкомпания "Укргазвидобування" – лидер по добыче газа в стране – в 2021 году "подняла" 13,665 млрд куб. м, что на 4% или на 570 млн куб. м меньше, чем годом ранее. Об этом пишет EXPRO.

Для того, чтобы экспортировать топливо за рубеж, Украина должна добывать газа намного больше. Общее потребление газа в Украине в 2020-м составило 29,84 млрд куб. м.

Еще в 2015-м экс-премьер Арсений Яценюк заявил, что Украина станет экспортером газа. "Наша цель – на протяжении 10 лет вообще избавиться от импортного природного газа, увеличить собственную добычу и стать полностью энергетически независимой страной. Через 10 лет Украина будет в состоянии экспортировать природный газ", – цитирует Яценюка "Сегодня".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Газпром" сократил транзит газа через Украину до нового минимума. Заявка российского монополиста на 15 февраля 2022 года составляет 51 млн куб. м. При том, что 14 февраля ее размер был 62,5 млн куб. м.