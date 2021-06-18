Украина приготовила два варианта на случай запуска "Северного потока-2": министр раскрыл детали

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что у правительства есть два варианта на случай запуска трубопровода "Северный поток-2". Один из них – требовать разрешение на работу газопровода не на полную мощность.

Об этом Галущенко рассказал во время часа вопросов к правительству, транслируемого на канале ВР в YouTube. "Это вопрос обсуждался на всех уровнях. Происходящее с рыночной ценой на газ, это последствие того, что делает наш сосед, чтобы вынудить к реализации "Северного потока-2". Мы рассматриваем его как оружие, это не вопрос коммерции. Объем прокачки в 55 млрд есть критически опасным. Что мы будем делать? Этот вопрос еще не закрыт, есть пример OPAL, его запустили. и он работает только на 50%. Нужно требовать такое же законодательство и к "Северному потоку-2", – сказал глава министерства.

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Также он рассказал об идее консорциума украинской ГТС, чтобы обеспечить транзит по территории Украины. При этом нужно делать целый ряд мероприятий.

"Параллельно нужно смотреть, на то, кого мы можем привлечь из партнеров, чтобы обеспечить функционировать украинскую ГТС", – добавил Галущенко.

Напомним, глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина будет получать деньги согласно контракту даже в том случае, если завершится строительство газопровода "Северный поток-2". Страна должна получать миллиарды, если даже РФ откажется от транзита газа.

"Я подписал контракт, первый раз в истории Украины по принципу "качай или плати". Когда Украина гарантированно получает плату или деньги за транзит, даже если транзита не будет через территорию Украины. Например, если не будет транзита, когда "Северный поток-2" будет достроен, Украина все равно по контракту должна получать миллиарды долларов. До этого не было такого принципа", – сказал глава "Нафтогаза".

Как ранее писал OBOZREVATEL, замглавы правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил, что проект "Северный поток-2" полностью обеспечен финансированием и привлекать для него дополнительное финансирование не планируется. При этом в российской компании в будущем не исключают выпуска облигаций для проекта.