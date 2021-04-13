Украина потратит $300 млн на суд в США против НБУ

Украинские власти разрешили Министерству юстиции привлечь юридического советника для защиты в поданном 4 января 2021 года иске Олега Жуковского к НБУ на $300 млн в Окружной суд Соединенных штатов Южного округа штата Флорида.

Об этом сообщает "Интерфакс". Закупка этих услуг будет осуществляться с применением переговоров.

НБУ получил исковое заявление 5 февраля, после чего обратился за помощью к Минюсту. Так, 11 марта была создана межведомственная рабочая группа для защиты интересов государства в этом деле, которая сочла необходимым привлечь такого советника.

Согласно иску, требуют $102,2 млн основной суммы долга плюс проценты, пени и штрафы по депозитам в "Брокбизнесбанке", вложенным в 2012-2013 годах компаниями ZUKK Trading Limited и ООО "Интертрансгрупп" и экс-нардепом от "Блока Юлии Тимошенко" Николаем Ковзелем, а также его помощником Виталием Дидыливским. Они передали права по возмещению убытков Жуковскому, который привлек для иска компанию Shutts&Bower.

В иске утверждается, что должностные лица Национального банка были "соучастниками" схемы по якобы выводу денег "Брокбизнесбанка" бизнесменом Сергеем Курченко, а после того как часть средств в размере $172 млн удалось вернуть в результате спецконфискации в 2017-м, направили их на выплаты процентов по еврооблигациям Украины американским взаимным фондам.

Кроме того, в списке действующих лицах в документе указаны экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, их американские партнеры Мордехай Корф и Уриэль Лабер, компании из группы Optima, а также "Укрнафта". В иске утверждается, что экс-владельцы банка якобы участвовали в отмывании денег Курченко и покупке с их помощью недвижимости в США.

Как сообщалось ранее, в Национальном банке Украины выразили обеспокоенность по поводу блокировки конкурса по отбору главы ПриватБанка из-за решения суда. В НБУ ожидают его разблокирования уже в ближайшее время.

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