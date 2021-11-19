Украина попросила США о новых санкциях против "Северного потока-2": что говорят на Западе

Россия создает энергокризис в Европе и продолжает угрожать Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил американский Сенат в ответ на это ввести санкции против "Северного потока-2".

Премьер указал, что Украина призывает сенаторов не поддерживать геополитический проект, который сделает нашу страну более уязвимой для российской агрессии. Об этом Шмыгаль написал в своем Twitter.

"Поскольку Россия порождает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине, мы просим Сенат в ответ включить санкции против "Северного потока-2" в NDAA", – заявил глава Кабмина. NDAA – закон об оборонном бюджете Штатов на 2022 год.

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Стоит указать, что США, Украина и Польша – главные противники российского проекта, который построен в обход нашего государства. Страны давно представили свои позиции в этом вопросе, но все же в мае текущего года президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался вводить санкции против оператора "Северного потока-2" – Nord Stream 2 AG.

Против этого решения неоднократно выступали представители Сената. В конце октября республиканцы Тед Круз (Техас) и Джош Хоули (Миссури) даже приостановили работу Сената, а десятки кандидатов на должность послов от США не смогли получить подтверждения на работу.

Круз и Хоули выступают против политики администрации Байдена. Первый неоднократно призывал американского лидера ввести санкции против проекта.

Евродепутат от Германии Каролин Браунсберг-Рейнхольд отправила в ЕК (Европейскую комиссию) обращение с требованием разъяснить, как ЕС защитит интересы своих граждан в случае введения американских санкций против газопровода "Северный поток-2". Это обращение опубликовано на сайте Евросоюза.

По словам евродепутата, "радикальные американские санкции" станут дополнительным бременем для энергорынков. Плюс ко всему это принесет дополнительные убытки для региона.

В то же время Польша и Литва поддерживают введение санкций и выступают против запуска "Северного потока-2". Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что проект увеличил зависимость Европы от российского сырья и создал дополнительные проблемы для Украины.

Сторонники газопровода акцентируют на том, что "Северный поток-2" может решить проблему с поставками газа. Однако нужно учитывать, что газохранилища в РФ заполнены более чем на 90%, в то время как в хранилищах "Газпрома" в Европе сейчас лишь минимальные объемы.

При этом поставки через украинскую ГТС и газопровод "Ямал-Европа" (идет через Беларусь и Польшу) не увеличиваются. Уменьшение объемов поставляемого газа напрямую влияет на стоимость газа в еврорегионе. Уже была масса случаев, когда после отказа России от допмощностей или увеличения поставок цена моментально менялась.

Представители российского концерна, несмотря на все объективные факты, свою вину не признают. "Странно слышать обвинения, что действия "Газпрома" привели к росту цен на газ в Европе", – цитирует генерального директора "Газпром экспорта" Елену Бурмистрову "ТАСС".

По ее словам, в компании якобы не заинтересованы ни в рекордно низких, ни в рекордно высоких ценах на газ в регионе. Она уверяет, что "Газпрому" нужен лишь "сбалансированный рынок".

Как заявил гендиректор ОГТС ("Оператор ГТС Украины") Сергей Макогон для "ТСН", в течение 2021-го Россия уменьшила в три раза транзит газа по территории Украины в Европу.

"Фактически больше газа в Европу через Украину не идет. Хотел бы сказать, что в этом году в три раза уменьшился транзит газа. Несмотря на все заявления Кремля об евувеличении поставок, фактически данные показывают, что никакого увеличения не происходит", – заявил Макогон.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что цены на газ в Европе взлетели после того, как Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2". Как прогнозируют специалисты, процесс может затянуться аж до второго квартала (апрель – июнь) 2022 года.