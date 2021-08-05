Украина получила в бюджет первый миллиард от игорного бизнеса, – нардеп

Государственный бюджет Украины получил первый миллиард гривен от игорного бизнеса. Средства поступили на казначейский счет 5 августа.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат от "Слуги народа" Виктория Василевская-Смаглюк. Она уточнила, что речь идет о деньгах, вырученных за продажу лицензий на азартные игры.

Василевская-Смаглюк привела сообщение, которое глава парламентской фракции СН Давид Арахамия опубликовал в рабочем чате: "Коллеги, поздравляю всех с первым миллиардом грн от игорки. Факт поступления на казначейский счет за лицензии на 5.08.2021 – 1,000,578 тыс. грн".

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Он также подчеркнул, что после принятия законопроекта о налогах во втором чтении сумма поступлений должна утроиться.

Напомним, что Верховная Рада 15 июля приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает снижение налогов для игорного бизнеса. Речь идет о документе 2713-д.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая лицензия на организацию и проведение азартных игр в Украине была продана в феврале за 23,4 млн грн.