Украина остановит транзит газа в Европу через станцию на Луганщине – "Газпром" не согласен менять маршрут

ОГТСУ ("Оператор газотранспортной системы Украины") с 7 утра 11 мая прекратит транзит газа через станции на Луганщине, которые находятся на оккупированной территории. В то же время российский монополист "Газпром" отрицает основания для объявления украинской госкомпанией форс-мажора по транзиту и отвергает идею переноса выпадающих объемов на другой маршрут.

"ОГТСУ сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию ​​"Новопсков", находящиеся на оккупированной территории. КС "Новопсков" является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из России в Европу", – сообщили в пресс-службе ОГТСУ 10 мая.

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В компании указали, что результате военной агрессии страны-террориста против Украины ряд объектов ГТС находится на территории, контролируемой рашистами. Посему в настоящее время ОГТСУ не может осуществлять контроль за КС "Новопсков" и другими активами, расположенными на этих территориях.

"Более того, вмешательство оккупационных сил в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы", – отметили в госкомпании.

Для выполнения транзитных обязательств перед Европой, как говорится в заявлении, возможен временный перенос недоступных мощностей с физточки "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа". Последняя находится на контролируемой Украиной территории.

"Компания неоднократно сообщала ПАО "Газпром" об угрозах транзита из-за действий оккупационных сил, контролируемых россией, и потребовала остановить вмешательство в работу объектов, но эти обращения были проигнорированы", – подытожили в "Операторе ГТС Украины".

Как отреагировал "Газпром"

Сергей Куприянов, официальный представитель российской компании, заявил, что "Газпром" 10 мая получил официальное уведомление от ОГТСУ. Также поступило уведомление от НАК "Нафтогаз Украины" о том, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на ГИС "Сохрановка" соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины.

"В связи с этим "Газпром" заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", – сказал представитель газового монополиста.

Также он добавил, что перенос объемов на ГИС "Суджа" технологически невозможен.

"Нафтогаз" заявил, что Украина уже не ответственна за поставку газа через оккупированные территории

В госкомпании указали, что речь идет о 1/3 общего объема транзита в Европу. При этом "Газпром" был должным образом уведомлен об этом.

"Газпрому" было предложено перенести соответствующие объемы транзита на физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории. Переброска транзитного потока не требует от российской стороны никаких доплат, технических преград для такого шага тоже нет", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

Таким образом, страна-террорист могла сохранить транзит и выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами. "В настоящее время Украина может обеспечить безопасность транспортировки газа только на подконтрольной территории, поэтому предложила переместить необходимые объемы транзита на другую точку соединения", – добавили в пресс-службе.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российские оккупационные войска продолжают уничтожать инфраструктуру Украины. В результате действий рашистов город Северодонецк на Луганщине остался без газа.