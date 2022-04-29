Украина накажет компании, которые не ушли из России: будет специальная маркировка и повышение налогов

Продукция всех международных компаний, не прекративших работу в России, будет иметь специальную маркировку. Кроме того, таких производителей обяжут указывать в рекламе, что они имеют связи со страной-агрессором.

Такие изменения внесли в законопроект №7232 при подготовке ко второму чтению. В целом документ предусматривает повышение налогов для компаний, не покинувших рынок РФ, в 1,5 раза.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), также ко второму чтению в законопроект добавили пункт о том, что такие компании лишатся всех льгот. Речь идет не только о налоговых послаблениях, но и о программах Дія.City, предоставлении услуг "инвестнянь" и т. д.

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Отдельно указано, что компании, которые платят налоги в РФ, не смогут получать лицензии на организацию азартных игр. Это довольно актуальный пункт, ведь совсем недавно, уже во время активных боевых действий, такую лицензию получил российский букмекер 1xBet.

Напомним, законопроект еще в первом чтении предусматривал, что налоги на имущество и доходы для предприятий, финансирующих войну, увеличатся в 1,5 раза, то есть на 50%. Критерии, по которым будут определяться такие компании, установят и законодательно, и с помощью решений Кабинета министров.

Инициативу предложили из-за того, что ряд иностранных фирм не спешит отказываться от работы в РФ. Это, например, Leroy Merlin, Auchan, Metro, Nestle, Lenovo, Raiffeisen Bank, Bonduelle, Xiaomi и др. Они платят налоги стране-агрессору и таким образом принимают участие в финансировании боевых действий на территории Украины.

Украина также просит другие страны ввести аналогичные налоговые изменения. По мнению властей, это добавит глобальному бизнесу мотивации для сворачивания деятельности в РФ, ведь западные рынки для большинства компаний куда важнее российского.

В целом уже более 75% крупных международных компаний свернули свою деятельность в России. Такие подсчеты опубликовала Йельская школа менеджмента.

Аналитики с момента вторжения в Украину отслеживают заявления более тысячи компаний. Из них уже 750 публично сообщили, что добровольно сокращают свою деятельность в РФ – в той или иной степени сверх санкционного минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, повышение налогов может коснуться и украинцев. Так, военный сбор планируют увеличить с 1,5% до 3%, но освободить от его уплаты некоторые категории украинцев. Если это произойдет, с каждых 100 грн дохода украинцы будут отдавать в бюджет не 19,5 грн, а уже 23 грн (включая НДФЛ).