Украина начала продавать электричество Европе: экспорт будет только при одном условии

"Укрэнерго" провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на 11 апреля. Таким образом Украина возобновила продажу электричества в Европу – впервые с 10 октября 2022 года. Однако осуществляться экспорт будет только при наличии излишков тока и может быть прекращен при изменении ситуации.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: по результатам аукциона было распределено 51% всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников.

"Кроме того, 10 апреля состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на 12 апреля. Также согласовывается возможность открытия экспорта в Словакию", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: учитывая войну в Украине и связанные с этим риски, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период.Осуществляется это на суточных аукционах.

Как будет происходить экспорт украинского электричества в Европу

Решение о возобновлении продаж украинского электричества в Европу ранее было принято Минэнерго. Там заверили:

экспорт будет работать при условии обеспечения украинских потребителей электроэнергией;

он может быть прекращен в случае изменения ситуации.

"Разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E мощность для экспорта составляет 400 МВт. Однако фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени и конъюнктуры рынка", – рассказали в министерстве.

План вынашивался давно

О том, что Украина может возобновить экспорт электричества, говорят уже давно. В частности, в начале марта член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что такое решение, скорее всего, будет принято.

Он отметил: с июля по 10 октября 2022 года экспорт электроэнергии принес Украине около 6 млрд грн только за право использовать трансграничное пересечение. В связи с чем отказываться от него "довольно не разумно".

"Вопрос экспорта рассматривается, думаю, что он будет принят. Здесь дело не в том, когда он начнется, а какие будут предпосылки. Правительство и премьер-министр считают, что в первую очередь должен быть обеспечен внутренний потребитель бесперебойной электроэнергией. В таком случае можно поднимать вопрос экспорта", – сказал Бойко.

Кроме того, в конце марта в энергокомитете Верховной Рады заявили, что доходы от продажи электричества крайне необходимы стране,. А следовательно, запрет на экспорт следует отменить.

Как сообщал OBOZREVATEL, попытки России разрушить энергосистему Украины провалились. Осенью и зимой российские войска совершали масштабные ракетные атаки, в частности на объекты энергетической инфраструктуры, однако уже в марте такие атаки стали редкостью.

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