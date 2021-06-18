Украина может остаться без денег МВФ по программе stand-by

Украина в 2021 году, скорее всего, уже не получит транш по программе Международного валютного фонда stand-by. Об этом сообщил бывший министр финансов Александр Данилюк.

"По этой программе, скорее всего, транша больше не будет. Она себя исчерпала. Какой будет следующая программа и когда ее ожидать? Когда настанет острая необходимость. Переговоры будут начаты не заблаговременно, а когда "приспичит", – заявил Данилюк в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, в этом году Украина получил 3 млрд долларов в рамках дополнительной эмиссии специальных прав заимствования МВФ. Однако для того, чтобы закрыть все финансовые обязательства, этого недостаточно.

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"Но в дополнение к этим деньгам нужно еще около 5 млрд долларов дополнительных средств, чтобы закрыть год. При текущих рыночных условиях это достижимо: можно разместить бонды, для части госдолга провести ролловер. Так что, в принципе, этот год проходим. Но это при условии сохранения ситуации на внешних рынках", – резюмировал Данилюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине без готовых договоренностей, однако сами переговоры будут продолжаться, и сотрудничество продолжится. Стороны активно обсуждают условия кредитного транша, при этом каждая отстаивает свою позицию.

МВФ по итогам переговоров с Украиной констатировал наличие ряда нерешенных вопросов. Теперь МВФ ожидает от украинской стороны предложений для продолжения переговоров.