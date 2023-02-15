Украина и Турция договариваются о плавучих электростанциях: какие вопросы осталось решить

Украина ведет переговоры с Турцией о работе плавучих электростанций. На данном этапе главными вопросами являются безопасность таких станций и места их расположения в Украине или за ее пределами.

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Эти вопросы обсудили министр энергетики Герман Галущенко и посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдер на встрече 15 февраля. "Плавающие электростанции – это возможность обеспечения генерацией определенного региона, это один из элементов децентрализации энергосистемы", – отметил Галущенко, не называя регион.

Также министр заявил, что Турция остается важным партнером Украины в энергетической сфере. В частности, эта срана поставила в Харьков и Херсон 180 генераторов.

Как известно, турецкая компания Karpowership и "Энергетическая компания Украины" уєе заключили меморандум об использовании плавучих электростанций мощностью в 500 МВт. Предполагается, что станции позволят обеспечат потребности в электроэнергии для 1 млн семей в Украине.

При этом электростанции вряд ли будут размещать прямо в Украине, из соображений безопасности. Корабли могут базивроваться в портах Молдовы и Румынии, откуда электричство будет поставляться уже в Украину. Однако для этого необходимо провети переговоры с властями указанных стран.

Речь идет о силовых судах, которые сжигают СПГ, мазут с низким содержанием серы или биодизель. Суда подсоединяют бортовую электростанцию ​​к береговой сети, используя около километра кабелей.

Как отмечал в комментарии OBOZREVATEL ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский, плавучие электростанции действительно смогут помочь украинским городам. "Более того, скажу, что плавучие атомные электростанции, например, применялись в середине прошлого века. Такие случаи известны, они работают. Я считаю, что это будет неплохой вариант для энергетической системы", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине пока удалось устранить дефицит электроэнергии – прежде всего благодаря восстановлению существенного объема мощностей тепло- и гидроэлектростанций. Также добавили мощности атомные электростанции. Благодаря этому стабилизационные отключения света в Украине не применяются уже в течение 4 суток.

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