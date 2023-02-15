В отключения света внесли изменения: что говорят в "Укрэнерго" о дефиците электричества

Устранить дефицит электроэнергии в Украине удалось прежде всего благодаря восстановлению существенного объема мощностей тепло- и гидроэлектростанций. Также добавили мощности атомные электростанции. Благодаря этому стабилизационные отключения света в Украине не применяются уже в течении 4 суток.

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Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил: на устранение дефицита повлияли и другие факторы. В частности:

отсутствие сильных морозов;

высокий уровень воды в Днепре и Днестре, на которых расположены крупнейшие гидроэлектростанции;

высокие темпы ремонта сетей.

"Все эти факторы позволили нам избавиться от дефицита и не вводить ограничения электропотребления. Более тысячи человек только в "Укрэнерго" работают постоянно, чтобы восстанавливать магистральную инфраструктуру – по сути, транспортную сеть, по которой электроэнергия передается от электростанций в города, индустриальные районы. Эта работа не прекращается ни на день", – рассказал Кудрицкий.

В самом же "Укрэнерго" отметили: дефицит мощности в энергосистеме не только отсутствует уже четвертые сутки подряд, но и пока не прогнозируется – по крайней мере, 15 февраля. Так:

электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление;

интенсивно работают гидроэлектростанции, "которые из-за нехарактерного для зимы половодья имеют много ресурсов";

благодаря благоприятной погоде растет генерация из возобновляемых источников энергии;

идет импорт электроэнергии из Словакии.

Впрочем, отметили энергетики, полностью исключать отключения электричества в домах и квартирах украинцев нельзя. "При росте потребления возможно применение отключений", – сообщили в компании.

При этом там напомнили: более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это:

самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС;

Запорожская ТЭС;

Луганская ТЭС;

Углегорская ТЭС;

Каховская ГЭС.

"Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы", – объяснили в "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получила новые грузы с энергетическим оборудованием из Германии весом более 59 тонн. Всего с июля 2022-го Германия прислала 43 груза для нужды энергетиков общей суммой в 334 тонны.

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