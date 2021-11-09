Украина готовится завозить коров из Австрии – своих осталось на полтора года

Украина испытывает серьезные проблемы из-за уменьшения поголовья коров – по прогнозам, "запасов" осталось на полтора года. Решить этот вопрос могут с помощью ввоза животных из Австрии.

По информации Правительственного портала, завозить в Украину хотят высокопроизводительные пород коров. Этот вопрос председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая уже обсудила с представителями Австрии.

При этом отмечается: на сегодняшний день Украина уже импортирует крупный рогатый скот из Австрии. Животных в Украину завозят 40 австрийских компаний.

По прогнозам животноводов, уже в скором времени в Украине могут исчезнуть коровы. Об этом в материале для AgroPolit.com заявил эксперт по эффективному управлению животноводством Михаил Травецкий.

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"В Украине запасов скотоводства осталось на полтора года. И если за это время ничего не поменяется, через полтора года коров в Украине уже не будет", – отметил он.

Одна из причин такой ситуации – удерживать коров очень дорого. По словам эксперта, в связи с большим увеличением цен на зерновую продукцию, расход кормления составляет более 80%. В результате, содержать коров стало очень невыгодно.

Более того, несмотря на то, что в 2021 году на программу господдержки животноводства предусмотрены более существенные дотации из государственного бюджета, чем в прошлом году, их все равно не хватает. "Действующая программа господдержки животноводства действует неэффективно", – подчеркивает Травецкий.

Свиноводы Украины "сворачивают" производство. Результатом этого может стать исчезновение отечественной свинины с прилавков – и тогда стране придется завозить это мясо из-за границы в 100%-ом объеме.

Дело в том, что забивают свиней больше, чем выращивают. Если уровень убоя вырос на 13,3%, то прирост выращивания составил всего 9,8%. Другими словами, задела на будущее практически нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине существенно подорожало мясо. Так, по сравнению концом 2020 года, осенью 2021-го цены на куриное филе, говядину и свинину выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно. Дешевле, чем за 100 грн килограмм мяса теперь не купить.