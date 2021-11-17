Украина готовится производить вакцины от COVID-19: принято важное решение

Оборудование для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19 не будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Речь идет о тех препаратах, которые направлены на производство вакцин в Украине.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Таким образом, отметил он, Украина сможет активизировать процесс создания собственных производственных мощностей вакцины от COVID-19, а также увеличить инвестиции в их исследования и разработки.

"Это – возможность обеспечить внутреннюю потребность в необходимых препаратах. А кроме того, не зависеть от воли других стран в отношении их поставок", – сказал премьер.

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Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обнародовал у себя в Telegram документ, подтверждающий слова Шмыгаля. Согласно ему, среди прочего облагаться НДС не будут:

машина для таблетирования;

дистилляционные аппараты;

аппаратура для онлайн-мониторинга частиц и т.д.

"Украина готовится к отечественному производству вакцин от коронавируса. Кабмин освободил от налогообложения НДС ввозимые товары необходимые для этого", – сообщил он.

Также премьер расскрыл некоторые детали предстоящей выдачи "тысячи за вакцинацию от власти". По его словам, эти деньги можно будет получить на виртуальные платежные карты через Дію, а облагаться налогом они не будут.

Кроме того, использовать деньги по своему усмотрению получившие их украинцы не смогут. Способы их применения четко определены. По словам Шмыгаля, "тысячу за вакцинацию от власти" можно будет потратить на:

приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт;

занятия спортом;

путешествия по Украине поездом или самолетом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинских врачей, который выступают против вакцинации от коронавируса, ждет наказание. Министерство здравоохранения грозит им потерей работы.