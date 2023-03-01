Украина готова снова поставлять электроэнергию в Европу: в "Укрэнерго" озвучили сроки

Украина готова снова экспортировать электрическую энергию в страны Европы. Снабжение может возобновиться уже в ближайшую неделю при условии, что ситуация в энергосистеме нашего государства не ухудшится из-за обстрелов страны-террористки России.

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Об этом рассказал член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко в эфире единого телемарафона. Он добавил, что факт возобновления экспорта может быть привязан к понижению потребления внутренним потребителем в стране.

По словам Бойко, в Одесской области уже в ближайшее время ожидаются "хорошие новости". Также он отметил, что если ситуация с профицитом энергии будет изменяться в отрицательную сторону, то решение по поставкам в Европу будет пересматриваться.

В компании "Укрэнерго" сегодня, 1 марта, заявили, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 18 дней и пока не прогнозируется.

"За 4,5 месяца, по данным Генеральной прокуратуры, 255 ракет и дронов попали по энергетической инфраструктуре. Из них 214 – по объектам высоковольтной сети НЭК" Укрэнерго". Причина отсутствия дефицита сейчас – профессиональная работа энергетиков, которые через несколько месяцев смогли восстановить функциональность энергосистемы и электростанций", – отметили в компании.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине 1 марта из-за обстрелов возможны отключения в Харьковской и Сумской областях. Там повреждены сети облэнерго. Также сложной остается ситуация в Одесской области, где соединение произошло по временной схеме.

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