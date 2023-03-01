У кого не будет света: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергетике

В Украине 1 марта отсутствует дефицит электроэнергии в сети. Однако из-за обстрелов возможны отключения в Харьковской и Сумской областях. Там повреждены сети облэнерго. Также сложной остается ситуация в Одесской области, где подключение произошло по временной схеме.

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Сложной остается ситуация в прифронтовых областях. В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы. Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты в области не приходились, сообщают в "Укрэнерго".

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Громадського радіо объяснил: ситуация в энергосистеме все еще сложная. Система работает благодаря нестандартным инженерным решениям, однако нет гарантий, что они позволят долго и стабильно работать.

По словам энергетика, крупные технические аварии могут произойти на любой из 40 подстанций. "Более 40 подстанций находятся в таком состоянии, когда они работают на честном слове, на чудесах инженерных решений", – говорит эксперт. Украинцам стоит быть готовым к очередным длительным отключениям электроэнергии, если такие аварии произойдут.

В целом же ситуация в энергосистеме значительно улучшилась. Нет дефицита генерации электроэнергии, что позволяет не применять плановые отключения. Благодаря усердной работе энергетиков, относительно теплой зиме, работе ПВО, в Украине удалось стабилизировать ситуацию с энергоснабжением.

Как ранее писал OBOZREVATEL, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что при отсутствии ракетных атак РФ на украинскую энергосистему к графикам плановых отключений тока возвращаться не придется.

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