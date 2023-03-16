Украина должна стать полигоном: что приготовили украинцам энергетики

Украина должна стать полигоном внедрения новых технологий в электроэнергетике. Этому уже способствует то, что в настоящее время практически весь мир хочет помочь ей отстроить энергосистему – причем в новых формате и качестве.

Видео дня

Об этом рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил: удастся ли стране добиться поставленной цели, зависит только от нее.

"Очень важно не упустить момент, когда практически весь мир хочет помочь нам отстроить энергосистему в новом формате. Мы будем пользоваться этими возможностями, привлекать финансирование прозрачным способом и использовать его", – объяснил Кудрицкий.

При этом он подчеркнул: новое качество энергосистемы украинцы увидят уже в ближайшие годы. "Украина, в конце концов, станет полигоном внедрения новых технологий в электроэнергетике", – заверил глава правления "Укрэнерго".

Украина обрела энергетическую независимость

В то же время, отметил Кудрицкий, в настоящее время Украина уже обрела энергетическую независимость. Добиться этого удалось благодаря синхронизации ее энергосистемы с европейской в 2022 году.

"Год назад Украина обрела энергетическую независимость и безопасность, навсегда выбив из рук России рычаги для энергетического шантажа Европы. Враг потерял контроль и наблюдение над оперативной ситуацией в нашей сети, которую раньше видел в режиме реального времени, онлайн в любой момент", – объяснил он.

Генераторы и павербанки держать наготове

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко советует украинцам держать генераторы и павербанки в режиме готовности. Ведь до полного восстановления сети и генерации угроза аварийных отключений электроэнергии будет сохраняться.

"Риск аварий будет сохраняться, пока мы не восстановим наши высоковольтные линии и генерационные мощности. Линии находятся в состоянии "отремонтированы на колене", поскольку пока не было возможности отвозить оборудование в заводские условия, восстанавливать его капитально или массово заменить новым", – объяснил Харченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Кудрицкого, Россия этой зимой пыталась превратить Украину в "глобальный Алчевск", оставив всю страну без света, тепла и связи. Однако в итоге РФ стратегически проиграла, так как потратила огромное количество ракет и дронов, более 1000, а своей цели так и не достигла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!