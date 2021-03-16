Украина будет изготавливать двигатели для турецких ударных вертолетов

Двигатели украинского производства будут ставить на новой модификации турецкого ударного вертолета ATAK-2.

Об этом сообщил гендиректор компании Turkish Aerospace Industries (TAI) Темель Котиль, пишет Укринформ. "Вертолет АТАК-2, на первом этапе (до производства отечественного двигателя) будет оснащен двигателями украинского производства", – сказал Котиль.

Планируется, что первый рейс вертолет новой модификации осуществит 18 марта 2023 года в Чанаккале. Он будет иметь больший взлетный вес, чем текущие вертолеты ATAK.

Его вес составит 11 т, он сможет перевозить 1,5 т грузов, в том числе боеприпасов. Котиль не сообщил деталей, лишь отметив, что новый ATAK-2 будет иметь лучшие ТТХ (Тактико-технические характеристики), чем американский основной ударный вертолет "Апач".

Напомним, что Турция с 15 марта вела обязательные электронные анкеты для туристов. Без них могут не впустить в страну. Отмечается, что анкету можно заполнить на шести языках: английском, русском, испанском, немецком, арабском и турецком. Это нужно сделать за 72 часа до прибытия в Турцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Абу-Даби, ОАЭ прошла выставка IDEX-2021, на которой украинский государственный концерн "Укроборонпром" представлял новую военную технику и вооружение собственного производства.