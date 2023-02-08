Украденные в оккупации наличные деньги незаконно ввозили в Украину: как работала многомиллионная схема

В Украине заблокировали многомиллионную схему отмывания наличных денег, украденных на временно оккупированных территориях. Средства переправляли в ЕС через Россию и Беларусь, после чего наличку незаконно ввозили в Украину.

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В Украине эти сотни миллионов гривен использовали для финансирования деятельности, которая угрожает национальным интересам страны. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Похищенные деньги вывозили из Украины через территорию России и Беларуси в страны ЕС. Впоследствии наличные завозились в Украину в скрытых от визуального осмотра пустых отсеках автомобилей, дорожных чемоданах, с использованием фиктивных деклараций происхождения денег и т.д. и легализовывалась", – говорится в сообщении.

Двух участников схемы задержали во время ввоза очередной партии налички на 16 млн грн. Были проведены обыски. "В квартире и автомобилях обнаружены замаскированные мешки с камнями внешне похожими на янтарь, печати с оттисками иностранных субъектов хозяйствования и наличные в чемоданах", – сообщили в БЭБ.

Все незадекларированные средства были арестованы. Позже их планируют направить на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские правоохранители разоблачили масштабную международную схему по отмыванию средств, полученных незаконным путем, и нелегальному обмену криптовалют. Участники преступной группировки перемещали активы внутри страны и за границу.

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