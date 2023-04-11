Уклонялась от налогов и работала в Крыму: фирму одесского депутата поймали на серьезных нарушениях

В Одесской области разоблачили предприятие, принадлежащее депутату Одесского горсовета, которое уклонялось от налогов в особо крупных размерах. Ущерб для бюджета составил около 8,7 млн грн. Эту сумму удалось компенсировать. К тому же компания работала в оккупированном Крыму.

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Речь идет о предприятии, которое занималось строительством элитной недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Следствие установило, что должностные лица компании в 2018-2019 годах занижали доходы предприятия. Это позволяло фирме уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль.

"Упомянутое общество фактически принадлежит одному из депутатов Одесского городского совета. В ходе ранее проведенных обысков найдены документы, подтверждающие, что компания депутата осуществляла хозяйственную деятельность во временно оккупированном Крыму по законодательству страны-агрессора РФ", – говорится в сообщении БЭБ.

В ходе обысков детективы обнаружили 125 печатей подконтрольных компаний (в т.ч. 15 печатей предприятий-нерезидентов), а также первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи и т.д. Все эти вещественные доказательства были изъяты.

"Директор упомянутого предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов). Обвинительный акт направлен в суд. С целью скорейшего поступления средств в государственный бюджет БЭБ обеспечило возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Одесщине накрыли подпольную табачную фабрику. На ней изготавливали сигареты без фильтра, часть продукции шла на "экспорт" в страны ЕС.

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