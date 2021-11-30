Удешевления не будет. Россия ожидает высоких цен на газ в Европе

В российском "Газпроме" не ожидают значительного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы. Стоимость топлива в районе $1000 за тыс. куб. м не является устойчивой. Эта ситуация уже негативно начала влиять на спрос, как рассказали в концерне.

"Мы видим, что они (цены. – Ред.) уже начали негативно влиять на спрос. Тем не менее, учитывая фактор ПХГ и наступивший отопительный сезон в Европе и Азии, котировки форвардных контрактов на газ не предполагают заметного снижения цен в ближайшие месяцы", – цитирует начальника департамента газового холдинга Александра Иванникова "ТАСС".

"Ситуация на европейском рынке в 3 квартале заметно отличалась от того, что мы видели ранее. Высокие цены привели к некоторому сокращению спроса на газ в Европе в сравнении с 3 кварталом прошлого года", – добавил специалист.

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Отмечается, что средняя цена экспорта газа компании в Европу в 3 квартале 2021 года в рублевом выражении стала самой высокой в истории "Газпрома". "Средняя цена нашего газа на европейском рынке в 3 квартале была максимальной за последние 7 лет, а в рублевом выражении – самая высокая за всю историю "Газпрома", – отметил Иванников.

Стоит указать, что газовый кризис в Европе связывают именно с "Газпромом" и газопроводом "Северный поток-2". Как говорят специалисты и политики, концерн специально занижает поставки в Европу для одобрения трубопровода со стороны Евросоюза.

На фоне снижения поставок и растет цена на газ. Также "Северный поток-2" несет угрозу для безопасности Украины.

Прошлой зимой холодный фронт, который получил прозвище "Зверь с Востока 2", накрыл Европу и опустошал подземные хранилища газа. Но в этом году ситуация может повториться, это можно предположить уже сейчас.

Дело в том, что в ноябре 2021-го в еврорегионе примерно на 2 градуса Цельсия ниже, чем было в 2020 году. Это самый холодный ноябрь за последние 5 лет.

Так, в ноябре отбор газа из европейских хранилищ может достигнуть рекордного уровня за историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe – c 2011 года. Так, отобрать могут почти 12 млрд куб. м. В то же время цены на газ в Европе остаются высокими – до $1120 за тыс. куб. м.

Кроме того, Россия будет готова к продлению контракта на транзит газа через Украину только при условии, что сможет продать транспортируемый газ. Сейчас у российского "Газпрома" нет такой уверенности. Таким образом, в РФ пытаются добиться газовых гарантий от Европы.

"Чтобы что-то транзитировать, нужно это продать. Нужно иметь конечных покупателей в Европе – для кого будет осуществляться этот транзит в итоге", – сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Северный поток-2" еще полгода точно не будет работать. Как заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен, предложение государства Евросоюзу о дополнительном транзите в объеме 55 млрд куб. м газа по специальным условиям является хорошим. Оно может быть реализовано, если в РФ захотят поставлять в Европу больше топлива.