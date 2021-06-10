У украинцев отбирают квадраты недвижимости: вскрыта схема с ОСМД

В Украине застройщики создают ОСМД (объединения совладельцев многоквартирных домов) без ведома жильцов. На этом наживаются недобросовестные главы правления объединений.

При этом коллегия Министерства юстиции приняла решение, которое усложняет процесс регистрации ОСМД. Если регистратор в Центре предоставления админуслуг будет их выполнять, то зарегистрировать объединения будет очень сложно. Об этом рассказал журналист и ведущий программы "Твой дом" Владимир Гуцул, пишет UBR.ua.

В Минюсте такие меры объясняют борьбой с засильем незаконных ОСМД. Кроме того, идею чиновников поддержал глава комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олег Попенко. Хотя, подтверждает он, это и чревато лишней бюрократической волокитой.

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Эксперт отмечает, что в 2018-м только в Киеве один из нотариусов зарегистрировал 38 незаконных ОСМД в домах, которые обслуживались коммунальными предприятиями. "Потом через такие ОСМД "левые лица" отчуждали имущество и переводили его в другой юридический статус. Таких случаев было много. И промышляли этим некоторые управляющие компании, забирая у людей подвалы и чердаки. А это – немалые деньги. Иногда – по $1 тыс. за "квадрат", – говорит Попенко.

Напомним, за год жилье в Киеве выросло в цене на 10-15%. Причин две – активизация инвесторов в арендном бизнесе и рост числа покупателей из регионов. Самым большим спросом на вторичном рынке в Киеве пользуется жилье в домах, построенных не более 20 лет назад. Отмечается, что на рынке жилой недвижимости в Киеве не хватает качественных предложений. При чем это касается многих районов.

Владельцы снимают с продажи популярные квартиры, надеясь на рост цен в ближайшее время. В то же время владельцы жилья в очень старых домах снижают цены, однако это не имеет никакого результата – люди не готовы к изношенным коммуникациям и другим неожиданностям.

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