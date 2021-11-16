У "Северного потока-2" нашли 3 проблемы: Украина расскажет о них во время сертификации

"Нафтогаз Украины" будет участвовать в сертификации "Северного потока-2", чтобы иметь возможность озвучить свои аргументы. В частности о том, что коммерческому запуску газопровода сейчас мешает как минимум три аспекта: характеристики компании-оператора, вопрос доступа третьих сторон к "трубе" и тарифная политика.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила советник председателя НАК "Нафтогаз Украины" Светлана Залищук. По ее словам, украинская сторона намерена активно выступать против позитивного для оператора газопровода решения вопроса.

Залищук отметила, что первая проблема газопровода – что согласно европейским законам, компания не может одновременно добывать газ, транспортировать его и продавать. Это создает природные монополии, которые угрожают конкурентному рынку в Европе. В то же время "Северный поток-2" – это полностью "дочка" "Газпрома".

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Вторая проблема – отсутствует доступ к "трубе" третьих сторон. Сейчас "Северный поток-2", по словам Залищук, – полностью монополия.

Третье препятствие для сертификации – необходимость устанавливать честные и прозрачные тарифы. "По нашему мнению, тарифы, которые будут заложены, не будут отвечать вложенным инвестициям", – рассказал Залищук.

По ее словам, при таких тарифах "Северный поток-2" станет прибыльным только в 2070 году. "А ЕС откажется от газа в 2050-м. Они будут демпинговать цены на транзит, чтобы европейские компании хотели пользоваться трубой", – утверждает советник главы "Нафтогаза".

Украинская сторона будет предоставлять эти аргументы против сертификации трубы, а немецкий регулятор BNetzA должен принимать их во внимание. Кроме "Нафтогаза", в сертификации также будут принимать участие "Оператор ГТС Украины" и польская компания PGNiG.

После решения немецкого регулятора его должна рассмотреть Европейская комиссия. Она оценит, насколько это решение отвечает европейскому законодательству. В этом процессе украинская сторона также планирует принимать участие – в лице "Нафтогаза" и "Оператора ГТС".

"Европейская комиссия – это отдельный этап борьбы, и мы также будет принимать участие, – говорит Залищук. – "Нафтогаз" хочет быть приобщен как третья, независимая, сторона к процессу проверки решения о сертификации, которое примет Германия".

По ее словам, немецкое законодательство дает возможность участвовать в процессе сертификации компаниям, которых существенно затронет запуск новой инфраструктуры. Такая норма прописана в 66-й статье немецкого закона об энергетической промышленности. Именно этим правом воспользовался "Нафтогаз", говорит Залищук.

"Мы как компания будем иметь доступ ко всем материалам, которые "Северный поток-2" предоставил немецкому регулятору для рассмотрения касательно своей сертификации. Также у нас будет возможность предоставлять аргументы в юридической плоскости, как мы оцениваем процесс сертификации. А мы считаем, что сертификацию осуществить сейчас невозможно, ведь газопровод не отвечает европейским законам", – рассказала Залищук.

Как сообщал OBOZREVATEL, по первой заявке от Nord Stream 2 (компания-оператор газопровода) сертификация "Северного потока-2" была приостановлена 16 ноября. Немецкий регулятор решил, что оператор "трубы" должен быть зарегистрирован как компания в Германии.

Чтобы юридически выполнить это требование Nord Stream 2 заявила о создании немецкой "дочки". Эта дочерняя компания должна будет подать новый пакет документов на сертификацию "Северного потока-2".

"Газпром" прибегает к юридическим трюкам... Это насмешка над европейскими правилами, не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов", – прокомментировал такое предложение глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Это автоматически затягивает запуск газопровода, ведь только первый этап рассмотрения документов занимает до 4 месяцев. Прошлая заявка подавалась 8 сентября, ее обработка остановилась 16 ноябре. То есть Россия, которая добивается скорейшего запуска газопровода, фактически потеряла более двух месяцев.