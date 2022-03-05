У россиян еще есть время сбежать: "Аэрофлот" с 8 марта отменит все рейсы из РФ

Российский "Аэрофлот" с 8 марта приостановит все международные рейсы, кроме полетов в Беларусь. Таким образом, у россиян осталось несколько дней на то, чтобы сбежать из страны хоть куда-то, где небо для них еще не закрыто. Такой возможностью, кстати, уже, возможно воспользовался сам глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов – по данным СМИ, он уволился и уехал в неизвестном направлении.

"Аэрофлот" уже с 6 марта прекращает допуск на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если дата возврата – после 8 марта, сообщили в компании. Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора".

Такое решение в "Аэрофлоте" приняли после того, как Российское Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендовало авиакомпаниям ограничить рейсы за границу на самолетах, зарегистрированных в иностранных реестрах.

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Именно таких самолетов в России большинство. Речь идет о судах Boeing, Airbus, CRJ и Embraer.

При этом, как сообщает российский "Коммерсант", глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов ушел со своего поста, уехал из страны и несколько дней не выходил на связь. По данным газеты, это произошло после того, как европейские лизингодатели начали изымать свои самолеты у российских авиакомпаний

При этом в пресс-службе "Аэрофлота" уверяют, что Полубояринов не увольнялся и находится в Москве. Правда, никаких подтверждений компания не предоставляет. Сам Полубояринов на людях тоже замечен не был.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Соединенные Штаты Америки закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. До США небо закрыл целый ряд стран – передвижения россиян за границу уже сильно ограничены.

Так, Европейский Союз полностью закрыл воздушное пространство для России. Самолеты из РФ не смогут пользоваться европейскими аэропортами, а также летать над территорией стран ЕС даже в режиме транзита. Аналогичные решения принял ряд не входящих ЕС европейских стран, а также Канада.

Вместе с тем, Россия сама же усложняет для своих граждан передвижение в другие государства и не дает россиянам вернуться из-за границы домой. 28 февраля Россия "в качестве ответной меры" закрыла свое небо для авиакомпаний из 36 стран мира.

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