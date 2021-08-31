У России есть планы на "Северный поток-3": в Польше сделали заявление

Президент РФ Владимир Путин дополнит "Северный поток-2" проектом "Северный поток-3". Речь идет не о газопроводе, а о наплыве мигрантов в Польшу.

Об этом заявил экс-заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью DoRzeczy.pl. "Россия успешно завершила дело "Северный поток-2". Президент США Джо Байден отменил санкции, введенные при Дональде Трампе, а канцлер Германии Ангела Меркель посетила Владимира Путина в Кремле и получила букет цветов. Таким образом, успех Путина полон, и теперь президент РФ дополняет этот "Северный поток-2" "Северным потоком-3", – сказал Шереметьев.

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При этом он отметил, что речь идет не об обычных беженцах. "Обычно это молодые люди в хорошей физической форме, хорошо одетые, которые просто так представляют свое будущее. Этот тип компаний должен тысячами идти через открытую польско-белорусскую границу в сторону Берлина, кстати, дестабилизируя польское государство", – добавил бывший замминистра.

При этом даже если эти мигранты временно останутся в Польше, это очень серьезно отразится на внутренней ситуации. В этом случае Шереметьев как пример приводит ситуацию в Германии

"Подводя итог, можно сказать, что "Северный поток-2" вместе с "Северным потоком-3" должны стать способом подчинить Польшу интересам, представляемым Россией", – подытожил Шереметьев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ЕС не будет заводить дело в отношении Германии из-за российского газопровода "Северный поток-2", так как никаких нарушений с ее стороны не было. Так верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ответил на запрос польских евродепутатов, которые поинтересовались, запустит ли Еврокомиссия в отношении ФРГ процесс в соответствии со ст. 7 Договора о ЕС, учитывая "антиевропейский характер" проекта.