У клиентки ПриватБанка исчезли с карты 13 тыс. грн: банк обвинил ее ребенка

Очередная клиентка ПриватБанка сообщила об исчезновении с ее карты большой суммы денег. В несколько подходов без ее ведома с карты было списано почти 13 тыс. грн. В отделении банка ей сказали, что єто могло случться из-за того, что ее ребенок "что-то нащелкал" в телефоне.

На сайте "Минфин" клиентка банка под ником Svitlanochka рассказала: деньги снимались вечером на протяжении 6 часов. Подходов было 500. Размер каждого – 24,99 грн, либо 124,99 грн. При этом она подчеркивает: уведомлений на телефон о снятии с ее карты денег не приходило.

По словам Svitlanochka, для снятия денег с ее карты мошенники обошли установленный на ней лимит на интернет-оплаты. Он составлял 2 доллара в день (немногим более 50 грн).

Видео дня

Svitlanochka рассказывает, что в отделении ПриватБанка, куда она обратилась после кражи, ей отказали в помощи. Вместо этого клиентке предложили обратиться в полицию. А после того, как увидели, что списание маркировались как Google, Tik Tok и "бытовая техника", обвинили в случившемся ее ребенка.

"Сказали, что ребенок нащелкал. Хотя телефон я ему не даю, гаджет находится на блоке набора цифр и английских букв. А за вечер было по 4-5 транзакций в минуту. Досадно, что ПриватБанк не видит в этом мошеннических действий", – рассказывает клиентка банка.

Также, по ее словам, в банке отказывались разбираться в случившемся и в дальнейшем. "Мне дан ответ, что нужно "как-то следить за своими финансами". Обращались в банк раз 200, каждый раз у них были какие-то новые объяснения, а то и вообще "я не могу дать вам ответ", – жалуется Svitlanochka.

В своем ответе на обращение Svitlanochka ПриватБанк отметил, что передать данные карты мошенникам она могла сама. "Данные карты третьи лица могли получить по неосторожности. Попытайтесь вспомнить, не было ли у кого-то доступа к вашей карте", – говорится в ответе.

Кроме того, там фактически повторили слова, сказанные клиенте в физическом отделении банка – о том, что следить за своими деньгами она должна самостоятельно. "Банк всегда гарантирует сохранность ваших средств, но и вы должны заботиться о безопасности своих денег", – уверенны в учреждении.

Помимо этого, ответ содержит ссылку на правила предосторожности банка при использовании его продуктов. Возможно, таким образом в ПриватБанке решили "отвязаться" от подобных жалоб клиентов в будущем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинец пополнил карту ПриватБанка почти на 52 тысячи, а деньги пропали. Терминал дал сбой.