Запустят ли "Северный поток-2" в ближайшие месяцы? В США дали ответ

Американские власти уверены в том, что скандальный российский "Северный поток-2" не запустят в ближайшие месяцы. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, это, в частности, благодаря дипломатии Штатов.

"Газ по нему ("Северному потоку-2". – Ред.) сейчас не идет и не будет идти несколько месяцев. Это, в частности, благодаря дипломатии Соединенных Штатов", – заявил Салливан для FoxNews.

Он также добавил, что трубопровод является рычагом давления для Запада, а не для российского президента Владимира Путина. По словам советника американского президента, если Россия заинтересована в том, чтобы сесть за стол переговоров, Штаты готовы вместе с союзниками вступить в них.

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Напомним, трубопровод был достроен в сентябре 2021 года. Как заявил гендиректор ОГТСУ ("Оператор газотранспортной системы Украины") Сергей Макогон в эфире YouTube-канала "Украина24", сертификация "Северного потока-2" зависит от комплекса фактора, в том числе от геополитического. Он указал, что Киев прилагает все усилия, чтобы сорвать этот процесс.

Макогон напомнил, что к процессу будет привлечена ЕК (Европейская комиссия), и задача Украины – принимать активное участие в сертификации. А также не позволить сертифицировать "трубу". "Будет ли он сертифицирован или нет, это зависит от комплекса фактора, включая геополитический", – цитирует Макогона "РБК-Украина".

Ранее сообщалось, что сертификация "Северного потока-2" может возобновиться в ближайшие 4 месяца, оставшихся на проверку. Как рассказали в комитете Бундестага по экономике, процесс будет возобновлен лишь после передачи всех активов "дочке" и проверки полного пакета документов.

Как отметил депутат от СДПГ Маркус Тенс, который входит в экономический комитет Бундестага, если все перечисленные требования будут выполнены, регулятор (Bundesnetzagentur) может возобновить сертификацию в ближайшие четыре месяца. Об этом сообщает "Известия".

"После того как проверка на уровне ФРГ будет завершена, Еврокомиссия сможет вынести свой вердикт. От этого будет зависеть, будет ли трубопровод сдан в эксплуатацию", – заявил Тенс. Стоит указать, что на вынесение решения у Европейской комиссии также будет еще четыре месяца.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что Евросоюз уже подготовил "надежный и всеобъемлющий" пакет санкций против России, которые будут введены в случае полномасштабного вторжения в Украину. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, он включает в себя ограничение доступа к иностранному капиталу и "экспортный контроль, особенно технических товаров". "Северный поток-2" также является частью пакета ограничений.