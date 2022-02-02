'Северный поток-2' уже сертифицирован: Рябцев назвал условие запуска

Сертификация самого газопровода "Северный поток-2" уже завершена, сейчас идет процесс сертификации его оператора. И, учитывая множество бюрократических процедур, он вряд ли будет завершен к середине текущего года.

Компания-оператор "Северного потока-2" получила название Gas for Europe. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сертификация "Северного потока-2" завершена. Идет сертификация юридического лица независимого оператора, которое будет осуществлять управление сертифицированным "Северным потоком-2", – подчеркнул он.

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Как пояснил эксперт, до окончательного завершения сертификации необходимо пройти множество формальных процедур. Например, компания-оператор "трубы" не может быть российской или международной.

"В соответствии с изменениями, внесенными в немецкое законодательство, такая компания должна иметь немецкую прописку. Это было доведено до акционеров, и они зарегистрировали соответствующую компанию, которая называется Gas for Europe. Сейчас ей передаются все необходимые полномочия и персонал, который будет осуществлять управление "Потоком", – сообщил Рябцев.

Он отметил, что до того момента, пока не будут переданы полномочия и персонал, сертификация этого юридического лица приостановлена. "Процесс сертификации будет возобновлен, как только в сетевое агентство поступят все документы".

"Далее потребуется еще около месяца. Министерство экономики и энергетики Германии уже предоставило свои положительные выводы относительно сертификации оператора. Затем проект решения будет направлен в Европейскую комиссию, которая будет иметь еще три месяца для того, чтобы завершить соответствующие бюрократические процедуры", – сообщил эксперт.

Таким образом, "бюрократические процедуры, скорее всего, не будут завершены к середине этого года", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, в Бундестаге заявили, что процесс сертификации может быть возобновлен в течение четырех месяцев. Это произойдет после передачи всех активов и проверки документов.

При этом с самой новосозданной компанией не все так однозначно. По задумке "Газпрома", фирма станет оператором только 54-километрового участка "Северного потока-2" из около 1 000 км общей протяженности "трубы". По своему духу такое решение противоречит европейским правилам энергорынка, однако может оказаться, что с помощью него России удастся обойти эти нормы.