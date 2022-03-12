Бизнес в центральных и западных областях просят возвращаться к работе. Потому что если экономика не запустится в работу, Украине грозят серьезные проблемы, о которых только и мечтают враги.

"Вам не кажется, что на западной и в центральной Украине пора выходить из режима праздника непослушания и запускать экономику? Хотя бы малую: маленькие магазины, предприятия, другие рабочие места. А то мы 17-й день радостно прыгаем, как маленькие дети, у которых ушли взрослые, и можно ничего не делать. Но если мы так будем продолжать, с экономикой наступит швах", – сказал Арестович в своем видеообращении.

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Западной Украине, центральной Украине, куда не дошли боевые действия, практически ничего не угрожает. Конечно, бывают по аэродромам - в Луцке, Ивано-Франковске. Но это аэродромы. Это не маленькие киоски и магазины.... Слишком много людей не работают. А надо бы выходить на работу".

По его словам, оккупанты не наступают по новым направлениям. Поэтому в некоторых регионах "самое время начать нормальную жизнь".

"И крупному бизнесу надо бы запускаться, честно говоря... Вы сейчас – тыл. Это вторая по важности тема после фронта, это не место, где люди просто отсиживаются",– добавил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские власти активизировали посевную в тех областях, где нет активных боевых действий. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это одна из ключевых задач правительства. Он добавил, что в приоритете – продовольственные культуры.

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