Цей процес триває, і він невідворотний. Працюємо 24/7 над тим, щоб у рф не залишилося жодної міжнародної компанії.

• Застосунок Netflix став недоступним росіянам у Google Play і App Store. Тепер навіть VPN не врятує.

• Японська корпорація, виробник цифрової і побутової техніки Sharp призупинила поставки товарів до рф.

• Credit Agricole заявив, що призупиняє діяльність у рф. Паризький банк зв’язався зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб погодити умови призупинення послуг. Ця процедура відбудеться найближчими тижнями. Нагадаю, що в останні тижні Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG, Commerzbank AG і BNP Paribas SA також зробили певні кроки зі скорочення бізнесу у рф.

Видео дня

• Hewlett Packard Enterprise зупинила бізнес у рф та Білорусі. Також компанія припинила надавати сервісну підтримку в цих країнах.

• Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників EUMETSAT призупинив співпрацю з росією, ставши останнім агентством, пов’язаним із погодою, яке обмежило обмін інформацією після вторгнення рф в Україну. Експерти кажуть, що дані, які містять майже миттєві вимірювання швидкості та напрямку вітру, опадів та інших факторів, можуть виявитися вирішальними для планування атаки з використанням біологічної або хімічної зброї.

• Dukascopy Bank припинив видачу платіжних карток резидентам росії та всі операції з картками резидентів росії. Крім того, банк більше не проводить операції в російських рублях.

Дякую компаніям, які наближають нашу перемогу.