Цены взлетели: в Британии обвинили Россию в создании энергокризиса

Представители энергоотрасли в Великобритании предупредили, что страна столкнулась с углубляющимся национальным кризисом после того, как цены на газ взлетели. Эксперты говорят, что к этому привело то, что Россия не наращивает поставки топлива в Европу.

Руководители EDF, Good Energy и торговой организации Energy UK призывают правительство принять меры, чтобы избежать катастрофы уже в 2022-м. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Россию обвиняют в усилении давления на цены из-за отказа от дополнительных поставок на спотовый рынок. В результате этого в декабре объемы газа, поставляемого в Европу, снизились на треть по сравнению с уровнями 2019 года.

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"Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели. Никто в отрасли не застрахован", – говорит исполнительный директор поставщика бытовой техники Good Energy Найджел Поклингтон.

При этом британское правительство уже финансирует компанию Bulb (седьмой по величине поставщик энергии в стране) в рамках специального админпроцесса. В сентябре власти также вмешались, чтобы профинансировать владельца двух ключевых заводов по производству удобрений.

"Поскольку энергетический сектор предупреждал уже несколько недель, беспрецедентная и тревожная стоимость газа в Европе будет самой большой проблемой, с которой столкнется экономика Великобритании весной", – сказала исполнительный директор Energy UK Эмма Пинчбек.

Кризис разгорелся во всей Европе

По всей Европе ощущаются высокие цены на энергоносители. Как выяснилось, заводы во Франции вынуждены сокращать объемы производства или останавливаться, чтобы справиться с ростом цен.

Компания Nyrstar, которая занимается производством металлов и занимает лидирующие позиции на рынке цинка и свинца в мире, планирует приостановить работу на своем французском заводе в январе. Компания Aluminium Dunkerque Industries France и румынский производитель удобрений Azomures сократили производство.

"Газпром" специально удерживает поставки

Великобритания не импортирует газ напрямую из России, но поставляет его из Европы. А та уже получает около 40% газа из РФ. При этом цены на "туманном Альбионе" соответствуют стоимости на континенте.

Джек Шарплс из Оксфордского энергетического института отметил, что российский "Газпром" заполнял хранилища до начала ноября. Однако его решение не транспортировать больше газа говорит о том, что Кремль намеренно удерживает большие объемы.

По данным Оксфордского энергетического института, с января по ноябрь объем газа, отправляемого из России в Европу, упал на 21% по сравнению с двумя годами ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" может нарушить свои обязательства касательно транзита газа через Украину до 2024 года, если "Северный поток-2" будет запущен. Как объяснил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, такая угроза есть, так как в контракте нет обязательства транспортировать. Это означает, что концерн из РФ может продолжить платить, но в то же время полностью отказаться от транзита.