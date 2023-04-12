Цены взлетели до рекорда за 11 лет: в мире подорожал один из ключевых продуктов, чего ждать украинцам

Мировые цены на сахар не прекращают рост и уже достигли максимума за 11 лет, с октября 2011 года. Причинами стали плохие прогнозы урожая в странах-экспортерах, а также цены на нефть. При этом украинцам волноваться не следует – страна полностью обеспечивает внутренние потребности в сахаре и без его импорта.

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Майские фьючерсы на сахар на бирже ICE 12 апреля достигли отметки $701,5 за тонну. Как объясняли в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), цены на сахар активно растут уже два месяца подряд.

Ключевой игрок "сахарного" рынка – Индия – прогнозирует сокращение экспорта продукта в 2023 году. У других крупных азиатских производителей (Пакистана, Таиланда) также ожидается снижение урожая сахарного тростника.

При этом все больше урожая этой культуры направляют не на производство сахара, а на изготовление этанола. Биотопливо стало приносить больше прибыли на фоне недавнего увеличения цен на нефть до $85.

"Украине на этот счет волноваться не надо. Собственные объемы производства в 2022 году (1,33 млн тонн) хоть и сократились по сравнению с довоенными, но полностью покрывают внутреннюю потребность. Более того, в 2022/23 маркетинговом году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го) нам уже удалось отгрузить на экспорт в 4,8 раза больше сахара, чем в предыдущем", – прокомментировал нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

В то же время, как отмечают в ФАО, ряд факторов удержали мировые цены на сахар от еще большего роста. Ими, в частности, являются:

позитивный прогноз урожая сахарного тростника в Бразилии;

снижение мировых цен на сырую нефть, "стимулирующее более широкое использование сахарного тростника для производства сахара в Бразилии";

ослабление бразильского реала по отношению к доллару США.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед Пасхой украинцам не рекомендуют покупать акционные продукты питания. Также на полки супермаркетов в канун праздников часто попадают некачественные товары, поэтому их нужно внимательно проверять.

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